Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено

13:33 | 15.01.2019

Работы по устранению последствий подтопления на участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы завершены, сообщает столичная подземка в Twitter.



«Поступление воды», как указали представители подземки, произошло между «Окружной» и «Верхними Лихоборами». Эти станции, а также "Селигерская" были временно закрыты.



В «Мосметрострое» сообщили, что причиной затопления стала выбитая пробка тюбинга вблизи служебной платформы в ходе строительства второго вестибюля станции «Окружная».