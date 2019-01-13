Эксперты назвали Нижний Новгород наиболее комфортным для жизни городом России

13:29 | 15.01.2019

Сервисом Numbeo, специализирующимся на сборе статистических данных о городах и странах, составлен рейтинг наиболее комфортных городов для жизни.



Нижний Новгород признали наиболее комфортным российским городом для жизни. Он занял 109-е место из 226. В список попали еще четыре российских города: Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).



Ранжирование городов сервис проводил при помощи формулы, учитывавшей индекс покупательной способности жителей, индекс загрязнения, соотношение цены на жилье и дохода горожан, индекс прожиточного минимума, индекс безопасности, индекс здравоохранения, индекс дорожного трафика и климатический индекс, отмечает РБК.



Возглавили список из 226 городов мира Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария), передает РИА «Новости». Замыкают список Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.