Песков рассказал о пенсии Путина

13:20 | 15.01.2019

Путин пользуется наличными один-два раза в год, когда катается на горных лыжах и заходит в кафе, сказал пресс-секретарь главы государства Песков в интервью газете «АиФ». Он также сообщил, что президент РФ получает социальную выплату. «Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю», — добавил Песков.



По его словам, деньги Путин получает на карточку банка «Россия». Глава государства выбрал именно этот банк, поскольку тот в числе первых попал под антироссийские санкции после присоединения Крыма к России, пояснил пресс-секретарь президента РФ.