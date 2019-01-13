Тело второй жертвы найдено под завалами в Шахтах

09:27 | 15.01.2019

Фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.



«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», - сообщил представитель МЧС агентству.



К настоящему времени неизвестной остаётся судьба трёх человек.



Напомним, что в результате взрыва бытового газа, произошедшего в квартире № 30 в жилом доме № 16 на улице Хабарова в городе Шахты в Ростовской области, произошло обрушение двух этажей, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.. Из дома были эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых из пострадавшего подъезда. Из-под завалов были спасены семь человек, включая ребенка. По последним данным погибли два человека.



По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По поручению главы СК Александра Бастрыкина работу следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО.



«Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области», - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.