СМИ: грузовой Boeing 707, компании Kyrgyzstan Airlines, разбился в в пригороде Тегерана

11:54 | 14.01.2019

Фото: scoop.co.nz

Как сообщает агентство ILNA, грузовой Boeing 707 разбился сегодня, 14 января, в окрестностях Тегерана.



По данным телеканала Press TV, на борту самолета было 10 человек.



Как передает агентство Mehr, разбившийся Boeing эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines и летел из Бешкека. По данным агентства, катастрофа произошла при посадке воздушного судна.