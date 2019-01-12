Взрыв газа в Шахтах: один человек погиб, восемь спасены, ещё 6 человек могут оставаться под завалами

10:18 | 14.01.2019

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области, под завалами дома в Шахтах могут оставаться 6 человек.



По последним данным ГУ МЧС региона, в полную готовность приведены центр «Лидер» и отряд «Центроспас».



Ранее «Вечерние ведомости сообщали, что в результате взрыва бытового газа, произошедшего в квартире № 30 в жилом доме № 16 на улице Хабарова в городе Шахты в Ростовской области, произошло обрушение двух этажей. Взрывом повреждены четыре квартиры.



По последним данным один человек погиб, восемь человек спасены, среди них мать с 2-летним ребенком.



