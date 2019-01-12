Взрыв бытового газа произошёл в городе Шахты Ростовской области. Под завалами остаются люди

09:51 | 14.01.2019

Фото: РЕН ТВ

Сегодня, 14 января, в результате взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области, произошло обрушение двух этажей. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По словам источника ТАСС обрушение произошло на восьмом и девятом этажах девятиэтажного дома. Информация о пострадавших уточняется.



По его словам, дом построен в 1993 году, газифицированный. Всего в доме 72 квартиры. В настоящее время на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы. Взрывом повреждены четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, пятеро спасены.



«Повреждения в результате взрыва газа получили две квартиры на девятом и столько же на восьмом этаже. На данный момент спасены пять человек. Данных о пострадавших нет», - сказал источник ТАСС.



По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате взрыва обрушились два этажа жилого дома.



«14.01.2019 г. в 06.18 (мск) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о том, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение 8, 9 этажей 9-ти этажного многквартирного дома, расположенном по адресу: г. Шахты, Хабарова, д. 16. Предварительно взрыв произошел на 9-м этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. Информация уточняется», - говорится в сообщении.



Как стало известно «Интерфакс», спровоцировать взрыв газа в многоэтажке в Шахтах Ростовской области могли быть нарушения при эксплуатации газового оборудования.



Спасатели вытащили пять пострадавших. На данный момент под завалами остаются трое, сообщает ростовский портал «Регион online».