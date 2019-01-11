В Шереметьево пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы

18:16 | 13.01.2019

Фото: РИА Новости

Пассажирский самолет вылетающий из Шереметьево в Прагу при взлёте выкатился со взлетной полосы. Об этом, со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе сообщает РИА Новости.



«Выкатился при выруливании на ВПП с рулежки. Пассажиров эвакуируют, борт будут вытаскивать тягачом», - рассказал собеседник агентства.



К счастью для находившихся на борту самолёта пассажиров никто не пострадал. По факту инцидента будет проводиться проверка.