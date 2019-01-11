Bild: посол США шантажирует немецкие компании письмами с угрозами санкций. Причина шантажа – «Северный поток – 2»

12:13 | 13.01.2019

Посол США в Германии Ричард Гренелл © AP Photo/Michael Sohn/ТАСС

Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям, принимающим участие в реализации проекта «Северный поток – 2», письма, в которых предупредил о возможном применении санкций в отношении этих компаний со стороны США, в случае если они и дальше будут поддерживать реализацию проекта. Об этом пишет «Газета.Ру» со ссылкой на немецкое издание Bild.



По словам американского посла, проекты «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» приведут к тому, что поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными, и страна потеряет свое значение в сфере политики безопасности. Это, по мнению американской стороны, приведет к увеличению «риска интервенций» со стороны России.



«Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», — говорится в письмах.



В письмах уточняется, что поддерживающие реализацию проектов фирмы наносят урон украинской и европейской безопасности.



Немецкие компании восприняли эти письма как шантаж.



В министерстве иностранных дел Германии восприняли такие действия посла США, мягко сказать, с непониманием. В ведомстве сочли, что действия Гренелла не соответствуют дипломатической практике. Чтобы разобраться в ситуации, Берлин хочет напрямую поговорить с представителями Вашингтона, пишет Bild. Кто именно высказал такую точку зрения и с кем собираются связываться немецкие власти, издание не уточняет.