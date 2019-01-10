Мощный взрыв прогремел в центре Парижа

Мощный взрыв прогремел в субботу, 12 января, в девятом округе Парижа на улице Тревиз находящейся в северной части парижского центра, выше Больших бульваров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.Взрыв произошел в местной булочной. Как сообщают власти, причиной взрыва стала утечка газа.В здании, где располагалась булочная, возник сильный пожар. В соседних домах полностью выбиты окна.Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.Как сообщает телеканал BFM, в результате взрыва много пострадавших, возможно, есть погибшие, как минимум один человек, но подтверждений этому пока нет.Стоит отметить, что взрыв прогремел в день, когда во многих городах, в том числе и во французской столице проходит девятая по счету протестная акция «желтых жилетов», которые выражают недовольство ростом цен и налогов.По последним данным, о которых сообщает ТАСС со ссылкой на парижскую прокуратуру, после взрыва на улице Тревиз в Париже погибли два человека. Это пожарные. Кроме того, травмы получили 37 человек, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии.В ликвидации возникшего пожара и спасательной операции участвовали около 200 пожарных. В эвакуации раненых были задействованы два вертолета.