Главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова похитили в Москве

17:36 | 11.01.2019

В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный «авторитет» Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. При обыске квартиры «авторитета» был обнаружен гигантский арсенал оружия, передает «Росбалт».



Инцидент, о котором стало известно вечером 10 января, произошел в ресторане «Базилик». В помещение ресторана вошла группа крепких мужчин и приказала Василенко следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Василенко получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли, сообщает lenta.ru. В квартире, которую арендовал Василенко, в ходе обыска оперативники обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатку.



Как отмечает «Росбалт», Юрий Василенко известен на Украине, как влиятельный криминальный «авторитет», который тесно связан с представителями российских мафиозных кругов. Он, предположительно, являлся одним из организаторов убийства в Киеве Дениса Вороненкова и, кроме того, мог быть причастен к расстрелу Евгения Жилина в Подмосковье.