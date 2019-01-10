В МИД РФ сделали заявление в связи с выводом американских войск из Сирии

17:26 | 11.01.2019

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о выводе американских войск из Сирии, сообщает РИА «Новости». «На сегодняшний момент складывается ощущение, что уходят так, как говорится в одном нашем любимом фильме, чтобы остаться», — заявила она. При этом Захарова добавила, что реализация планов по выводу американских войск из Сирии станет шагом «в правильном направлении».



Напомним, ранее CNN сообщил, что Вашингтон приступил к переброске своей военной техники из Сирии согласно планам по выводу войск.