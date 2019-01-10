Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

17:03 | 11.01.2019

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны. Съемка произведена топографической камерой с углом обзора 360 градусов, размещенной в верхней части аппарата. Снимки были переданы на Землю через спутник-ретранслятор «Цюэцяо», в июне 2018 года успешно вышедший в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. С этой позиции спутник, чье название переводится как «Сорочий мост» находится в зоне радиовидимости и Луны, и Земли, передает rg.ru. Ранее стало известно, что китайский космический аппарат, запущенный в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года, успешно сел на обратной стороне Луны.