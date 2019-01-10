В СКР заявили, что российских журналистов в ЦАР убили во время ограбления

17:00 | 11.01.2019

Гибель российских журналистов в Центрально-Африканской Республике произошла из-за неправильной организации командировки со стороны интернет-проекта «Центр управления расследованиями», заявили в Следственном комитете. В СКР считают, что проект не обеспечил должную охрану журналистов.



В Следственном комитете отметили, что ночью 30 июля 2018 года автомобиль Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля был остановлен группой вооруженных людей «негроидной расы». Подчеркивается, что они говорили по-арабски. «Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру», — говорится в тексте отчета СК. По данным следствия, журналисты отказались это сделать и начали сопротивляться. В результате нападавшие расстреляли россиян.