В МИД РФ подтвердили предъявление американцу Полу Уилану обвинения в шпионаже

16:38 | 11.01.2019

Официальный представитель МИД России Захарова подтвердила, что задержанному в России Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже. «Он содержится в следственном изоляторе «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже. Напомню также, что Пол Уилан въехал в Россию по американскому паспорту», — цитирует Захарову «РИА Новости».



Захарова также подчеркнула, что речи об обмене Уилана на граждан России, находящихся в заключении за рубежом, не идёт.



Как напоминает ТК «Дождь», о задержании Уилана стало известно 31 декабря. По информации ФСБ, его задержали в Москве при проведении им «шпионской акции».