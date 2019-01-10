По данным СМИ, Белый дом начал создавать условия для введения режима ЧП в США

13:55 | 11.01.2019

Белый дом начал подготовку к объявлению в США режима чрезвычайного положения для того, чтобы получить возможность направить деньги из госбюджета на строительство стены на границе с Мексикой в обход конгресса, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.



Введение режима ЧП позволит пустить на финансирование проекта неиспользованные средства в бюджете Инженерных войск армии США. Ранее сенатор от республиканской партии Линдси Грэм посоветовал Трампу ввести режим ЧП в США.