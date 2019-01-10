Чайка попросил Медведева увеличить зарплату прокурорам в 2-3 раза

13:48 | 11.01.2019

Генпрокурор Чайка обратился к премьер-министру России Медведеву с просьбой увеличить зарплату прокуроров в два-три раза. Глава кабмина поручил Минфину разработать соответствующее предложение, передает news.ru.



Если инициатива генпрокурора будет одобрена финансовым ведомством, зарплата прокурорских работников составит около 170 тысяч. При этом бюджетные расходы также увеличатся примерно в 2 раза и составят 8,16 миллиарда рублей, сообщает ren.tv.