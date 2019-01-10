По данным СМИ, США начали переброску военной техники из Сирии

13:44 | 11.01.2019

Армия США начала переброску военной техники из Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. «Некоторые грузы уже перевезены», — сказал собеседник телеканала в американской администрации.



Президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести войска из Сирии 19 декабря. Он обосновал это тем, что Соединенные Штаты выполнили основную задачу по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).