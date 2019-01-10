Художника-акциониста Петра Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции

13:26 | 11.01.2019

В четверг суд Парижа вынес решение по делу эмигранта из России, художника-акциониста Петра Павленского, признав его виновным в поджоге одного из парижских филиалов Banque de France в октябре 2017 года. Его приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых — условно. Суд не стал требовать помещения Павленского под стражу, с учетом того, что 11 месяцев он уже провел в предварительном заключении, сообщает РИА «Новости».



Соратница художника, Оксана Шалыгина, получила два года тюрьмы, из них 16 месяцев условно. Ее тоже не будут повторно заключать под стражу, отмечает «Эхо Москвы».



Участников поджога задержали в октябре 2017 года. Павленский объясняя проведение своей акции, сказал, что банк находится на месте Бастилии – «символа абсолютной монархии» и является «одним из основных символов оккупации Парижа».