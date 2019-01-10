Спецпрокурор США Мюллер проверяет украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

13:21 | 11.01.2019

Спецпрокурор США по делу о «российском вмешательстве» Роберт Мюллер изучает список украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на инаугурации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times. Мюллер намерен выяснить, каким образом украинцы получили доступ на инаугурацию. Помимо этого, он планирует уточнить, с кем они встречались во время торжества и какие темы обсуждали.