Бывшему главе Nissan Карлосу Гону предъявили новые обвинения

13:03 | 11.01.2019

Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения в отношении бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, передаёт Kyodo. По данным агентства, Гону были предъявлены обвинения в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях, в частности, в использовании служебного положения. Ожидается, что в течение дня срок ареста Гону будет в очередной раз продлён.



Как напоминает РИА «Новости», Гон и его «правая рука» в концерне Грег Келли были арестованы 19 декабря по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли.