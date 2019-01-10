Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP

12:55 | 11.01.2019

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, передает РИА «Новости».



Компания Telegram Messenger LLP является основой для мессенджера Telegram. По мнению собеседников РБК, ликвидация фирмы может быть связана с изменением структуры бизнеса Дурова, а также с предстоящим Брекзитом. Они полагают, что этот шаг не повлияет на блокировку мессенджера Telegram в России.