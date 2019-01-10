Немцы признались в неприязни к русским и британским туристам

12:48 | 11.01.2019

Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.



Главными факторами неприязни к россиянам немцы назвали шум, производимый туристами (60 процентов), пристрастие к алкоголю (56 процентов) и к селфи (24 процента), а также грубое поведение (38 процентов).



Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь недовольны их пристрастием к алкоголю. Часть опрошенных также заявила, что британцы некрасиво себя ведут, когда занимают пляжные лежаки.