Украина планирует продолжать проходы через Керченский пролив

17:14 | 10.01.2019

Глава минобороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Урядовый курьер» заявил, что Киев продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу. «Такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и 20-й, и 100-й проходы… Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив, когда в этом будет необходимость», — сказал он.