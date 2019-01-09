Власти Турции не откажутся от комплексов С‐400 при возможном приобретении ЗРК Patriot

17:04 | 10.01.2019

Турция рассмотрит предложение Соединённых Штатов по ЗРК Patriot, однако не приемлет условий, предусматривающих отказ от российских комплексов С-400. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает russian.rt.com. «Турция может в будущем приобрести системы Patriot, но не считает это возможным, если в качестве условия будет выдвигаться отказ от С-400», - заявил Чавушоглу.



Москва и Анкара заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Речь идет о четырех дивизионах ЗРК на сумму $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35, сообщает iz.ru.