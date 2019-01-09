В Госдуму внесли законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии

16:59 | 10.01.2019

Депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на передачу Курильских островов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы, передает РБК. В документе говорится, что любые правовые акты об отторжении территории Курильских островов не могут иметь юридической силы. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации в составе Сахалинской области, сказано в законопроекте, сообщает lenta.ru.



В пояснительной записке отмечается, что данная законодательная инициатива подготовлена в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий».