Рогозин заявил, что США попросили «Роскосмос» создать лунную версию «Союза»

16:49 | 10.01.2019

Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что США попросили российскую сторону создать версию корабля «Союз», способную летать до Луны. «Именно сегодня американцы настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты «Союза» с американскими астронавтами , и даже просят, чтобы мы разработали версию «Союза», который мог бы работать до Луны и обратно, с тем, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».



Рогозин также заявил, что США обратились к «Роскосмосу» с предложением продолжить полёты их астронавтов на Международную космическую станцию на кораблях «Союз». По его словам, заявления о том, что американцы вот-вот будут летать на своих кораблях оказались несколько поспешными, передает russian.rt.com.