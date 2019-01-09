Лукашенко заявил, что об объединении России и Белоруссии речи не идет

16:43 | 10.01.2019

Глава Белоруссии Лукашенко в ходе совещания по социально-экономическому развитию республики на 2019 год высказался по вопросу возможного объединения России и Белоруссии в единое государство, передает Взгляд.



«Нет равноправной основы — нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси (...) Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет», — заявил Лукашенко.



Президент Белоруссии добавил, что он и Путин «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении».