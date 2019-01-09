В РФ вырос размер возрастной надбавки к пенсии

16:36 | 10.01.2019

В 2019 году пенсионеры в России, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. Как пишет «Российская газета», это на 400 рублей больше, чем годом ранее. Известно, что перерасчет доплаты будет производиться автоматически.



Отмечается, что изменения касаются страховой пенсии по старости и не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы.