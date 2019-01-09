Россия и мир
16:33 | 10.01.2019
В Москве перекрыли движение по Волоколамскому шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля
Также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Площадь провала за последние часы увеличилась до 75 квадратных метров, отмечает «Эхо Москвы».
На месте происшествия сейчас работают все оперативные службы, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он возглавляет оперативный штаб.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
10.01.2019
20:23 | 10.01.2019
Сергей Карякин сыграл в шахматы с юным уральцем в Екатеринбурге
19:41 | 10.01.2019
Екатеринбургская «Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы
18:33 | 10.01.2019
Прокурор запросил для экс-губернатора Зауралья Сергея Чебыкина наказание
18:27 | 10.01.2019
Жители Екатеринбурга пожаловались в региональную Общественную палату на чиновников, отменивших популярные у горожан маршруты
17:57 | 10.01.2019
Открыт прием заявок на международный кинофестиваль «Флаэртиана»
17:50 | 10.01.2019
В Прикамье в новогодние праздники весь мусор с контейнерных площадок вывезен на полигоны
17:45 | 10.01.2019
Пермяки могут принять участие в фотоконкурсе «Лучшее место зимы»
16:40 | 10.01.2019
Полиция Екатеринбурга направила в Следственный комитет материалы по директору городского ЕМУП
16:16 | 10.01.2019
Серьёзное ДТП с пострадавшими произошло на трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой
16:11 | 10.01.2019
Первая в этом году тройня зарегистрирована в Перми в новогодние каникулы
16:05 | 10.01.2019
Пермский проект «Золотой резерв» вошел в список финалистов лучших социально-экономических практик России
15:53 | 10.01.2019
Свердловские «зэки» изготовили продукции на 1,7 миллиарда рублей
15:32 | 10.01.2019
Житель Перми осужден за преступления в отношении полицейского
15:05 | 10.01.2019
На железнодорожном переезде в Зауралье Ford Fusion столкнулся с поездом
14:51 | 10.01.2019
Таможенники будущего: Уральская электронная таможня набирает штат
14:25 | 10.01.2019
В Курганской области архангельские разбойники украли у пенсионерки почти 3 млн рублей
14:24 | 10.01.2019
Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам свердловской компании на сумму более 57 миллионов рублей
14:07 | 10.01.2019
В Перми открыт второй офис МФЦ на базе агентства недвижимости
14:02 | 10.01.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на рождественский концерт
13:25 | 10.01.2019
Перевозчик подал в суд на Администрацию Екатеринбурга, требуя заново разыграть маршруты
12:58 | 10.01.2019
Пермский край сохранил позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью
12:48 | 10.01.2019
Пермячка номинирована на премию «Золотой орел» за фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»
12:42 | 10.01.2019
Более 400 свердловчан попались пьяными за рулем в новогодние праздники
12:41 | 10.01.2019
Пермский край занял второе место в Дельфийском рейтинге
11:58 | 10.01.2019
«Пока все так, как есть. Увы». В екатеринбургской газете заявили о трудных временах для издания
11:46 | 10.01.2019
За праздничные дни свердловчане «накопили» 220 тысяч кубометров мусора