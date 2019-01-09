В Москве перекрыли движение по Волоколамскому шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

16:33 | 10.01.2019

Движение по Волоколамскому шоссе днем в четверг оказалось парализовано в результате аварии: прорыва воды из ложа судоходного канала им. Москвы. Центр организации дорожного движения Москвы уже сообщил о полном перекрытии движения по Волоколамскому шоссе в обе стороны.



Также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Площадь провала за последние часы увеличилась до 75 квадратных метров, отмечает «Эхо Москвы».



На месте происшествия сейчас работают все оперативные службы, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он возглавляет оперативный штаб.