В Великобритании кошка искусствоведа испортила картину XVII века

12:44 | 10.01.2019

Искусствовед и художественный эксперт «Би-би-си» Бендор Гросвенор заявил, что его кот серьезно повредил картину XVII века Джона Майкла Райта, которая стоила более £5 тыс, пишет The Telegraph.



По словам искусствоведа, инцидент произошел во время реставрации картины, которую он приобрел за 5250 фунтов стерлингов в 2015 году. «Картина была в отличном состоянии, с оригинальной глазурью и удивительно сохранившимися деталями. Во время реставрационных работ моя кошка Падме прыгнула в центр картины и испортила ее. Теперь на восстановление полотна уйдет столько же денег, сколько оно стоило», - цитирует издание искусствоведа.