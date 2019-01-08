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Россия и мир


 

12:35 | 10.01.2019

Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова

Северная Корея будет придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Китай, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство Синьхуа.

Ким Чен Ын также заявил, что приложит усилия, чтобы его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом получилась результативной.

Как напоминает rg.ru, Ким Чен Ын провел четыре дня в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Эта поездка в КНР стала четвертой по счету за время пребывания Ына на посту лидера КНДР.

© «Вечерние Ведомости»

 


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