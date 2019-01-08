Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова

12:35 | 10.01.2019

Северная Корея будет придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Китай, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство Синьхуа.



Ким Чен Ын также заявил, что приложит усилия, чтобы его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом получилась результативной.



Как напоминает rg.ru, Ким Чен Ын провел четыре дня в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Эта поездка в КНР стала четвертой по счету за время пребывания Ына на посту лидера КНДР.