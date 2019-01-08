Власти ЦАР не исключили размещения российской базы на территории страны

12:30 | 10.01.2019

Глава Минобороны Центральноафриканской республики Ноэль Койяра заявила, что в стране может появиться российская военная база. «Мы о конкретном развитии базы ещё не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами», — сказала она в интервью РИА Новости.



После этого в Беренго появился учебный центр, где местные военнослужащие с помощью российских инструкторов постигают азы обращения с оружием и навыки ведения боя, отмечает rg.ru. Местные жители уже воспринимают Беренго как российскую военную базу, призналась министр.