СМИ сообщили о гибели пяти британских военнослужащих в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

12:15 | 10.01.2019

Пятеро военнослужащих Великобритании погибли, еще несколько пострадали в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, попав под обстрел со стороны террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ). Об этом 9 января сообщила газета al-Watan со ссылкой на источники. В статье отмечается, что эти военные входили в состав сил международной коалиции.



Как отмечает РИА «Новости», накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коалиция ликвидировала 99 процентов террористов. Он также подчеркнул, что операция Вашингтона была чрезвычайно успешной.