В Иркутской области умер трехлетний мальчик, помочь которому просили Путина

12:01 | 10.01.2019

В ночь на четверг в больнице умер трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщили РИА Новости в Минздраве Иркутской области. По словам представителя ведомства, состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на 10 января, и он скончался в больнице.



Напомним, в декабре в ходе пресс-конференции журналист из Владивостока попросил Путина помочь с перевозкой ребенка к месту лечения в Турции. Однако врачи признали его нетранспортабельным и инкурабельным.