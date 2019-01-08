В атмосфере сгорел российский военный спутник

11:55 | 10.01.2019

Воздушно-космические силы РФ подтвердили, что российский военный спутник «Космос-2430» 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел в атмосфере, передает РИА «Новости». По данным военных, космический аппарат, запущенный в 2007 году, в 2012 был выведен из состава орбитальной группировки.



Спутник полностью сгорел над Атлантическим океаном на высоте около 100 км. Дежурные силы Космических войск проконтролировали процесс на всех участках траектории.