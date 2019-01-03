В Норвегии неизвестные похитили супругу миллионера и потребовали выкуп в криптовалюте

16:21 | 9.01.2019

Неизвестные похитили супругу миллионера Тома Хагена норвежского миллионера Анну-Элизабет Фалькевик, сообщает Aftenposten. Похитители требуют $10,3 млн криптовалютой в обмен на свободу женщины.



По данным издания Verdens Gang, 68-летняя женщина пропала еще 31 октября, с тех пор о ней не было никакой информации.



Сообщается, что полиция с самого начала предприняла экстренные меры для поиска женщины в обстановке строжайшей секретности, однако об обстоятельствах дела стало известно только теперь, поскольку был риск подвергнуть жизнь и здоровье женщины опасности в случае предания факта похищения огласке, отмечает РИА «Новости».



Супруг женщины, 68-летний Том Хаген, по данным журнала «Капитал», владеет состоянием порядка $200 млн. Он владеет 70% основанной им в 1992 году энергетической компании Elkraft, также занимался бизнесом, связанным с недвижимостью, передает «Интерфакс».