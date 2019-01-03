В Роструде назвал даты следующих длинных выходных

16:16 | 9.01.2019

Следующие длинные выходные после новогодних ожидают россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.



Отмечается, что день защитника Отечества 23 февраля выпал в этом году на субботу и было решено перенести нерабочий день на 10 мая 2019 года. В мае выходные продлятся с 1 по 5 число по поводу празднования Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днём Победы.