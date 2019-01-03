В Кремле заявили о преодолении разногласий с WADA

16:13 | 9.01.2019

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что российская сторона достигла понимания с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) по вопросу передачи данных из Московской антидопинговой лаборатории.



«Все данные были готовы к передаче в прошлый раз, однако там возникли некоторые разногласия, связанные с передачей данных. Это вопрос логистики. Насколько нам известно, с представителями WADA налажен контакт и понимание, как будет вестись дальнейшая работа», — заявил Песков.



Как напоминает life.ru, после визита в Москву Комитет по соответствию WADA на заседании 14–15 января будет рассматривать все полученные факты и доказательства о выполнении Россией условий восстановления РУСАДА, после чего определит рекомендации Исполкому WADA, который и будет принимать окончательное решение.