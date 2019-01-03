Синоптики пообещали потепление в столичном регионе к выходным

16:10 | 9.01.2019

Существенное потепление прогнозируется в Москве к концу первой рабочей недели, в воскресенье максимальная температура воздуха днем окажется на уровне от 2 до 7 градусов ниже ноля, что выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.



«Старый Новый год мы будем встречать при умеренном морозе в ночное время: порядка минус 2-7°С. Дневная температура будет варьироваться от 0 до минус 5 градусов. То есть будет довольно тепло», — рассказала Позднякова.



При этом она отмечает, что за счет действия антициклона атмосферное давление будет расти, в облаках будут появляться просветы — из-за выхолаживания воздуха в ночное время температура будет понижаться.