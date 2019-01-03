Песков отреагировал на вероятность обмена Пола Уилана на Марию Бутину

16:04 | 9.01.2019

Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что не слышал заявлений о возможности обмена задержанного в РФ Пола Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину, но заверил, что Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре, передает РИА «Новости».



Представитель Кремля отметил, что не знает о причинах задержания Уилана. Он посоветовал журналистам обратиться к соответствующему заявлению спецслужб.



Как напоминает lenta.ru, гражданина США Пола Николаса Уилана задержали 28 декабря прошлого года. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет заключения.