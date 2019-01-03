Россиян призвали избегать мест скопления людей во Франции

15:58 | 9.01.2019

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД предупредил россиян о грядущих акциях протестов «жёлтых жилетов» и призвал избегать мест скопления людей во Франции, передает russian.rt.com.



«Франция - 12 января продолжатся акции движения «желтых жилетов» в Париже, Бурже (регион Центр - Валь-де-Луар) и других городах; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter.



Акции «желтых жилетов», начавшиеся во Франции 17 ноября в ответ на решение властей повысить налоги на топливо, переросли в одни из самых жестоких протестов в стране за последние годы. Протестные акции традиционно проходят в Париже и других французских городах по субботам, отмечает «Интерфакс».