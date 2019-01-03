Россия и мир
15:52 | 9.01.2019
В Китае сообщили о завершении торговых переговоров с США
Как напоминает aif.ru, в начале декабря лидеры США и Китая на саммите G20 договорились предпринять меры для заключения торгового договора между двумя государствами. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить тороговый дисбаланс и начать закупки ряда американских товаров.
© «Вечерние Ведомости»
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