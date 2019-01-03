В Китае сообщили о завершении торговых переговоров с США

15:52 | 9.01.2019

Китай завершил торговые переговоры с США, передает Reuters. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан. «Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и Китая завершились, официальные итоги переговоров будут обнародованы в ближайшее время», - заявил дипломат.



Как напоминает aif.ru, в начале декабря лидеры США и Китая на саммите G20 договорились предпринять меры для заключения торгового договора между двумя государствами. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить тороговый дисбаланс и начать закупки ряда американских товаров.