В Москве штраф за неоплату парковки вырос с 2,5 до 5 тысяч рублей

15:47 | 9.01.2019

С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс». Решение столичные власти объясняют несоразмерностью прежнего штрафа тарифам на услуги стоянки. На ряде центральных улиц стоимость парковки была увеличена до 380 рублей в час.



Также с 1 января на четыре процента подорожала стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта с мощностью двигателей от 80 до 250 лошадиных сил, сообщает lenta.ru.