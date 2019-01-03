США исключили размещение войск на Курилах, в случае их передачи Японии

15:43 | 9.01.2019

США не будут разворачивать войска на островах южной части Курил в том случае, если они будут переданы Японии. Об этом заявил командующий вооруженными силами Соединенных Штатов в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес, передает Вести.ру. «На данном этапе у США нет планов размещать там войска», — сказал он на пресс-конференции. Кроме того, по словам Мартинеса, американские военнослужащие обеспечивают безопасность на Дальнем Востоке – они не враждебны России.