Бывший глава ЦРУ назвал Путина «самым большим подарком» для НАТО

15:38 | 9.01.2019

Генерал в отставке Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ, назвал Путина «самым большим подарком НАТО со времен холодной войны», сообщает РБК со ссылкой на трансляцию конференции Raisina Dialogue, проходящей в Индии. Петреус выразил мнение, что после того, как Путин пришёл к власти, у Североатлантического альянса появился «новый повод к существованию».



Бывший глава ЦРУ также предположил, что Вашингтон оспорит «новый геополитический порядок», в том числе и при помощи НАТО. Несмотря на критику альянса со стороны Дональда Трампа, Белый дом продолжает развивать планы по увеличению американского военного контингента в Европе, добавил генерал в отставке, передает РИА «Новости».