В рейтинге «безвизовых» паспортов Россия заняла 48-м место

11:23 | 9.01.2019

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный индекс паспортов, который отражает доступность безвизовых путешествий для граждан той или иной страны. Россия в рейтинге расположилась на 48-м месте с показателем в 119 стран.



Лидером стала Япония, граждане которой могут посетить без визы 190 стран мира. На втором месяце оказалась Южная Корея и Сингапур с показателем 189 стран. Лидер прошлого года — Германия — опустилась на третье место и теперь делит его с Францией. Жители этих стран могут свободно въезжать в 188 стран, передает lenta.ru.



Эксперты Henley&Partners отмечают быстрый рост «силы» паспортов и других азиатских стран. Так, например, Китай и ОАЭ за год поднялись на пять позиций в рейтинге, а Камбоджа, Лаос и Мьянма — на четыре. А вот США и Великобритания теряют позиции, что, по мнению экспертов Henley & Partners, объясняется политикой «закрытых дверей» обеих стран. В первом рейтинге 2019 года США и Великобритания делят шестое место, тогда как год назад Британия была на четвертом, а США — на пятом, отмечает РБК.



На последнем 104-м месте оказались Ирак и Афганистан. Граждане этих стран могут свободно посещать только 30 государств.