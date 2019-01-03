Россия и мир
11:23 | 9.01.2019
В рейтинге «безвизовых» паспортов Россия заняла 48-м место
Лидером стала Япония, граждане которой могут посетить без визы 190 стран мира. На втором месяце оказалась Южная Корея и Сингапур с показателем 189 стран. Лидер прошлого года — Германия — опустилась на третье место и теперь делит его с Францией. Жители этих стран могут свободно въезжать в 188 стран, передает lenta.ru.
Эксперты Henley&Partners отмечают быстрый рост «силы» паспортов и других азиатских стран. Так, например, Китай и ОАЭ за год поднялись на пять позиций в рейтинге, а Камбоджа, Лаос и Мьянма — на четыре. А вот США и Великобритания теряют позиции, что, по мнению экспертов Henley & Partners, объясняется политикой «закрытых дверей» обеих стран. В первом рейтинге 2019 года США и Великобритания делят шестое место, тогда как год назад Британия была на четвертом, а США — на пятом, отмечает РБК.
На последнем 104-м месте оказались Ирак и Афганистан. Граждане этих стран могут свободно посещать только 30 государств.
© «Вечерние Ведомости»
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