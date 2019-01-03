Судебный процесс по делу Вайнштейна начнется в 6 мая

11:12 | 9.01.2019

Суд над американским продюсером Харви Вайнштейном, обвиняемом в изнасиловании и сексуальных домогательствах, начнется 6 мая. Об этом сообщили в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Первым шагом в судебном процессе станет подбор присяжных.



Как напоминает iz.ru, Вайнштейну грозит 25 лет тюремного заключения. Из 80 дел, предъявленных Вайнштейну, суд учитывает только три, у которых еще не истекли сроки давности и по которым имеются веские основания для предъявления обвинения. Продюсер отрицает свою вину.