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Россия и мир


 

11:12 | 9.01.2019

Судебный процесс по делу Вайнштейна начнется в 6 мая

Суд над американским продюсером Харви Вайнштейном, обвиняемом в изнасиловании и сексуальных домогательствах, начнется 6 мая. Об этом сообщили в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Первым шагом в судебном процессе станет подбор присяжных.

Как напоминает iz.ru, Вайнштейну грозит 25 лет тюремного заключения. Из 80 дел, предъявленных Вайнштейну, суд учитывает только три, у которых еще не истекли сроки давности и по которым имеются веские основания для предъявления обвинения. Продюсер отрицает свою вину.

© «Вечерние Ведомости»

 


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