ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

11:00 | 9.01.2019

Американский эскадренный миноносец USS Dewey летом прошлого года в рамках испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия, сообщает издание USNI News со ссылкой на чиновников, знакомых с проведением тестов. Как отмечается, гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.



По данным источника USNI News, снаряды были выпущены, чтобы доказать, «что ВМС может превратить стандартную палубную установку, созданную более сорока лет назад, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и беспилотников».