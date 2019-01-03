В Испании из сексуального рабства освободили пять девушек из России и Украины

10:53 | 9.01.2019

Испанская национальная полиция освободила из сексуального рабства пять девушек из России и с Украины. Девушек заставляли заниматься проституцией в клубе Гранады, передает news.ru.



Жертвы приехали в страну из России и Украины, поверив в обещание о высокооплачиваемой работе. Всего были задержаны 4 подозреваемых в преступлении. При этом в пресс-службе полиции отказались сообщить их гражданство. Троих из них поместили под стражу.